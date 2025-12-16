경산시, 경북도·울산시 손잡고 '경산~울산 고속도로' 공동 건설 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민염원 담은 서명지, 17일 국토부 제출



경산시(시장 조현일)는 16일 시청 대회의실에서 조현일 경산시장이 이철우 경상북도지사, 김두겸 울산광역시장과 함께 '경산~울산 간 고속도로 건설'을 위한 공동선언문을 채택하였다고 밝혔다.

이날 행사에는 이철우 지사, 김두겸 시장 외에도 조지연 국회의원, 시의회 안문길 의장 및 시·도 의원, 지역기업체, 경산시 관계자 등이 참석했다.

이날 채택한 공동선언문은 국토교통부가 내년 초 고시 예정인 '제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)'에 '경산~울산 간 고속도로'를 포함시키기 위한 3개 지자체 간 공동 대응의 일환으로 이 사업을 통해 ▲국가 기간산업의 안정성 확보와 지역경제 활성화를 위한 핵심인프라 구축 ▲국가적 이익 적극 발굴 및 공유 ▲영남권 상생발전과 국가 균형성장에 기여하기 위한 공동 협력 체계 강화 ▲본 사업의 필요성과 타당성을 국민과 기업, 지역사회와 함께 공유 등의 내용이 담겼다.

이날 조현일 경산시장은 "건설을 위해 목표한 10만명을 훌쩍 넘어 16만명이 넘는 시민들이 뜨거운 열기로 서명운동에 참여해 주셨다"고 밝혔고, 조지연 국회의원은 "국토교통부에 범시민의 뜻을 전달하는 등 경산~울산 고속도로가 제3차 고속도로 건설계획에 반영될 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 밝혔다.





경산시와 경상북도, 울산광역시는 이날 채택한 공동선언문을 17일 오전 김윤덕 국토교통부 장관에게 전달할 계획이며, 국토교통부는 제3차 고속도로 건설계획을 조만간 고시할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

