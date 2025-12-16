멕시카나치킨, ‘2025 대한민국 ESG 착한경영대상’ 사회 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 '2025 대한민국 ESG 착한경영대상'에서 사회 부문을 수상했다고 16일 밝혔다.

'2025 대한민국 ESG 착한경영대상'은 변화와 위기의 경영 환경 속에서도 지속적인 체질 개선과 ESG 실천을 통해 미래 경쟁력을 강화한 기업 및 지방자치단체를 환경, 사회, 지배구조 각 분야별로 선정하여 그 노고를 격려하고 사회에 널리 알리고자 하는 취지로 매해 시상이 진행되고 있다.

이 중 멕시카나가 금번 수상한 사회 부문은 ▲사회적 책임경영전략 ▲동반성장 및 상생활동 ▲개선도 및 성과의 각 지표에 대하여 엄정한 심사를 거쳐 선정이 진행되었으며, 멕시카나가 올해 대상 기업으로 선정되어 수상의 영광을 누리게 되었다.

이번 '2025 대한민국 ESG 착한경영대상' 사회 부문 수상의 주인공인 멕시카나는 '정도·정직·정성'이라는 경영이념을 토대로 기업의 소비자 신뢰와 사회적 책임을 중시하며, 고객 경험의 확대와 가치 실현을 위한 참신한 제품 개발 그리고 다방면에 걸친 활발한 CSR 활동 등을 통하여 사회에 선한 영향력을 전파하고 있는 대한민국 대표 치킨 전문 프랜차이즈 기업이다.

특히, 헌혈 독려 캠페인의 일환으로 멕시카나와 대한적십자사의 상호 업무 협약을 통하여 진행하고 있는 '치킨원정대' 활동은 젊은 층을 중심으로 헌혈에 대한 사회적 인식 개선과 확산에 크게 기여하며 헌혈 문화의 정착과 헌혈자 증대에 긍정적인 영향을 불러왔다.





AD

멕시카나 최준영 부사장은 "'대한민국 ESG 착한경영대상' 사회 부문 선정으로 멕시카나의 경영이념 실천 의지와 기업의 사회적 가치를 인정 받게 되어 매우 감사하게 생각한다"며, "멕시카나 치킨은 언제나 기업의 사회적 책임 완수와 소비자의 가치 실현을 최우선 과제로 여기며 언제나 이를 달성하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다. 앞으로도 보다 큰 영역에서의 사회적 공헌과 소비자 만족도 향상을 위해 힘차게 정진해 나아가겠다"라고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>