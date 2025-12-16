벨기에 육류 사무소, ‘FHA 2026’ 참가… 유럽산 돼지고기 경쟁력 선보인다

벨기에 육류 사무소(BMO)가 오는 2026년 4월 21일부터 24일까지 싱가포르에서 열리는 아시아 최대 식음료 전시회 'FHA 2026(Food & Hospitality Asia)'에 출격한다. BMO는 이번 박람회에서 벨기에산 돼지고기의 압도적인 경쟁력을 세계 시장에 다시 한번 각인시킬 계획이다. 행사 기간 중 BMO와 현지 주요 공급업체들은 9G2-07번 부스를 운영하며 전 세계 식품 산업 관계자들을 맞이할 예정이다.

벨기에는 작지만 강한 돼지고기 강국이다. 2024년 기준 연간 69만 628톤의 돼지고기를 수출하며 세계 7위의 수출 대국으로 자리매김했다. 현재 한국을 포함한 전 세계 70여 개국에 육류를 공급하고 있으며, 뛰어난 품질과 높은 신뢰도를 바탕으로 글로벌 점유율을 꾸준히 높여가는 추세다.

이 같은 성과의 핵심에는 '효율성'이 있다. 벨기에 육류 협회(FEBEV) 전 회장인 뤽 베르스프레트(Luc Verspreet)는 "벨기에는 유럽에서 킬로그램당 비용 효율이 가장 뛰어난 국가"라며 "효율적인 생산 시스템 덕분에 장기적인 산업 지속 가능성을 확보하고 있으며, 향후 산업 규모 변화가 있더라도 주요 생산·수출국으로서의 역할은 유지될 것"이라고 강조했다.

벨기에 육류 사무소 매니저 요리스 쿠넨(Joris Coenen)은 벨기에 돼지고기 공급업체들의 차별화 요소로 '업무 방식과 태도'를 꼽았다. 그는 "벨기에 공급업체들은 전 세계 고객을 대상으로 맞춤형 서비스와 직접적이고 개인적인 소통을 제공한다"며 "각 고객의 니즈를 깊이 이해하고, 신뢰를 기반으로 한 장기적 파트너십을 중시해 고객 비즈니스에 최적화된 유연하고 효율적인 솔루션을 제공한다"고 설명했다.

벨기에 육류 협회 현 회장인 헤라르트 반 란츠호트(Gerard Van Landschoot) 역시 "우리의 가장 큰 강점은 언제나 유연성"이라며 "스스로를 끊임없이 재정의하고 변화를 예측하며 한발 앞서 나아가는 것이 벨기에 육류 산업의 과거이자 현재, 그리고 미래"라고 말했다.

벨기에의 가족 경영 육류 기업들은 오랜 장인정신과 지속성을 바탕으로 성장해 왔으며, 동시에 소비자 요구와 규제 변화, 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 혁신을 지속하고 있다. 전통적인 기술과 노하우는 최첨단 생산·관리 기술과 결합돼 미래 지향적이고 지속 가능한 비즈니스 모델로 발전하고 있으며, 이는 벨기에 돼지고기만의 독보적인 경쟁력으로 이어지고 있다.

이러한 노력은 풍부한 맛과 높은 안전성, 정통성을 갖춘 제품으로 결실을 맺고 있다. 벨기에 돼지고기 제품은 완벽한 이력 추적 시스템과 공인된 품질 인증을 갖추고 있으며, 유럽산 돼지고기의 투명하고 엄격한 품질 기준은 전 세계 전문가들로부터 폭넓은 신뢰를 받고 있다.

벨기에 돼지고기 공급업체와의 협력을 원하는 글로벌 기업들을 위한 공식 창구 역할을 수행하는 벨기에 육류 사무소(BMO)는 2003년 플랑드르 농산물 마케팅 위원회(VLAM) 산하 기관으로 설립돼 벨기에 돼지고기의 해외 홍보와 수출 촉진을 담당해 왔으며, 수출 지원은 물론 다양한 B2B 프로모션 활동을 통해 글로벌 시장 진출을 적극적으로 지원하고 있다.





유럽 내 돼지고기 전문 국가로 평가받는 벨기에는 사료 단계부터 생산, 유통, 판매에 이르기까지 철저한 식품 안전 관리 시스템을 구축한 선구 국가로 꼽힌다. FHA 2026에서 벨기에 육류 사무소와 공급업체들은 이러한 강점을 바탕으로 아시아 시장을 포함한 글로벌 파트너들과의 협력 확대에 나설 계획이다.





