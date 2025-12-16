논산 강소기업 극동통신, '방산혁신기업 100' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레이더·안테나 기술력 인정…우주·국방 첨단산업 육성 전략 성과

논산시청 전경

충남 논산시 국방산업 육성 전략이 가시적인 성과로 이어지고 있다. 레이더·안테나 분야 강소기업인 극동통신㈜이 '2025년 제4기 방산혁신기업 100'에 선정되며, 논산이 국방군수산업 도시로서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

논산시는 지난 15일 관내 기업 극동통신㈜(대표 이승호)이 방위사업청 주관 '2025년 제4기 방산혁신기업 100'에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

'방산혁신기업 100'은 우주·반도체·인공지능(AI)·로봇·무인기(드론) 등 국방 첨단 전략 산업 5대 분야에서 핵심 기술을 보유한 중소·벤처기업을 발굴·육성하는 제도다.

시에 따르면 극동통신은 레이더·안테나 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로, 우주 분야 혁신 기술을 인정받았다.

극동통신은 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 최대 5년간 50억 원 규모의 연구개발 과제 수행과 함께 자금 지원, 방산 육성사업 가점, 수출 지원 등의 혜택을 받는다.

이승호 대표는 "이번 선정은 첨단 위성 안테나 기술을 고도화할 수 있는 중요한 전환점"이라며 "해외 의존도가 높았던 메쉬 안테나 기술의 국산화와 해외 시장 진출에 속도를 내겠다"고 밝혔다.

시 관계자는 "지역 기업이 국가 방위산업을 이끌 혁신기업으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 기술력 있는 중소기업이 K-방산의 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.





한편 시는 2019년부터 충남국방벤처센터에 출연금을 지원하며 관내 기업의 국방산업 진출을 위해 개발비와 기술 지원을 지속하고 있다.





