경북도청 공무원노조 위원장에 김규홍 당선…사무총장은 김세민

경북도청공무원노동조합 선거관리위원회는 16일 노동조합위원장선거 당선인 공고를 통해 제12기 경북도청공무원노동조합 위원장에 김규홍, 사무총장에 김세민 후보가 선출되었다고 밝혔다.

김규홍-김세민 당선자는 지난 15일 실시된 제12기 경북도청공무원노동조합 위원장 선거에 단독 출마해 유권자 1863명 중 1088명(58.4%)이 참여한 투표에서 1006표(92.5%)의 찬성표를 얻어 최종 당선됐다.

김규홍 경북도청 노조위원장 당선자(왼쪽)와 김세민 노조 사무총장 당선자가 당선증을 들고 화이팅을 외치고 있다.

김규홍 위원장 당선자는 당선 소감을 통해 "'든든한 노조, 깨어있는 노조, 행동하는 노조'가 될 수 있도록 늘 낮은 자세로 조합원과 소통하겠으며, 합리적인 노사관계 속에서 조합원의 권익을 지키고, 안전하고 공정한 근무 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





김규홍-김세민 당선자는 제11기 경북도청공무원노동조합에서 사무총장과 사무차장을 각각 역임했으며, 앞으로 2년동안 제12기 경북도청공무원노동조합을 이끌게 된다.





