대장-홍대선 광역철도 착공…부천에서 홍대까지 50분→27분

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부천구간 4개 정거장 신설

'대장-홍대선 광역철도사업' 착공식이 15일 부천 오정대공원 축구장에서 국토교통부 주관으로 열렸다.

부천 대장지구에서 홍대입구역까지 약 20km 구간에 총 12개 정거장을 잇는 국가 광역철도 사업으로 2031년 개통을 목표로 한다. 총사업비 2조1287억원이 투입되며, 국토교통부가 사업을 추진하고 서부광역메트로㈜가 시행을 맡는다.

'대장홍대선 광역철도사업' 착공식이 15일 부천 오정대공원 축구장에서 열리고 있다. 경기 부천시

AD

시는 사업이 완료되면 부천 대장에서 홍대입구역까지 통행 시간이 기존 50분에서 27분으로 단축될 것으로 보고 있다. 또 부천 구간에는 대장·오정·원종·고강역 등 4개 정거장이 신설돼 주요 주거지·상업지역과 가까워 시민의 출퇴근과 생활 이동 편의가 높아질 것으로 전망된다.

아울러 철도 개통과 함께 교육·상업·공공시설에 대한 접근성이 향상되고, 대장신도시 개발에도 속도가 붙을 것으로 시는 내다봤다.





AD

부천시 관계자는 "대장-홍대선은 부천과 서부권 교통 개선과 지역 경제 활성화에 실질적인 역할을 할 중요한 사업"이라며 "시민 편의와 안전을 최우선에 두고 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>