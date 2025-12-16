강원도교육청, 농어촌유학 정책위원회 개최…지속 가능한 발전 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도교육청은 16일 도교육청 대회의실에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육청 농어촌유학 정책위원회'를 개최했다.

강원특별자치도교육청이 16일 도교육청 대회의실에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육청 농어촌유학 정책위원회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 정책위원회에서는 '2026년도 강원특별자치도교육청 농어촌유학 시행계획'을 중심으로 농어촌유학의 안정적 운영과 지속 가능한 발전을 위한 주요 정책 방향에 대해 심도 있는 협의가 이루어졌다.

특히 △농어촌유학 운영학교 확대 및 안정적 운영 기반 마련 △지역 특성을 반영한 교육·체험 프로그램 강화 △유학생 거주비 지원을 포함한 재원 확보 방안 △지방자치단체와의 협력 강화 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다. 또한 농어촌유학이 소규모학교의 교육과정 정상화와 지역 인구 유입에 실질적으로 기여하고 있다는 점에 공감하며 정책의 제도적 안정화 필요성을 강조했다.

오성배 부교육감은 "농어촌유학은 아이들에게는 다양한 배움의 기회를 제공하고 지역에는 새로운 활력을 불어넣는 강원형 교육정책이며, 위원회에서 제시된 의견을 바탕으로 농어촌유학이 지속 가능한 교육·정주 모델로 자리매김할 수 있도록 정책적 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.





한편, 농어촌유학 정책위원회는 '강원특별자치도교육청 농어촌유학 활성화 조례'에 근거해 설치된 기구로 농어촌유학 활성화 정책 전반에 대한 협의·자문 역할을 수행하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

