경기도, EMP 위협에 대한 대비체계 필요…공론화 시작

EMP 위협 대한 문제점 인식·대응 체계 구축

내년 3월 안보포럼 등 공론화 작업 이어가기로

구체적 대비계획 수립해 충무계획 반영 예정

경기도가 통신기기·컴퓨터·인터넷·전력 등 사회 유지와 주민 생활에 필수적인 기반시설을 한 번에 무력화시킬 수 있는 전자기펄스(EMP)에 대한 대비체계가 필요하다며 공론화에 나섰다.

경기도는 15일 도청 전시종합상황실에서 'EMP 위협 대응 전문가 회의'를 열고 있다. 경기도 제공

경기도는 15일 도청 전시종합상황실에서 'EMP 위협 대응 전문가 회의'를 열고 이런 내용을 담은 도민 보호를 위한 대응체계 구축에 대해 의견을 나눴다.

이날 회의에는 김상수 경기도 균형발전기획실장을 비롯하여 비상기획관, 비상기획담당관, 평화안보자문위원(3), 강원도 비상기획과장, 인천시 비상대책과장 등 15명이 참석했다. 회의는 EMP 위협분야 전문가인 한국 국방연구원 이상민 박사, 국립재난안전연구원 오한길 연구사의 주제 발표와 함께 경기도의 대응 체계 구축을 위한 토의로 진행됐다.

'EMP'란 전자기 펄스(Electromagnetic Pulse)의 약자로, 짧은 시간에 강한 에너지를 방출해 전자기기·전력망·통신장비 등 관련 시스템의 작동을 파괴하는 시스템이다. EMP가 무서운 점은 무기로 사용했을 때 GPS(위치 확인 시스템) 기반 항법장치 및 통신기기·컴퓨터·인터넷·전력 등 사회 기반시설을 일시에 마비시킨다는 점이다.

경기도는 이런 EMP 공격에 대한 정부와 지자체의 대비가 부족한 상황으로 공통된 위협 인식과 대응 계획 수립이 필요하다는 입장이다.

이날 국방연구원 이상민 박사는 최근 EMP 공격의 양상과 국내·외 사례를 소개하면서 EMP 공격 가정 시 경기도 내 취약 지점과 위험요인을 분석해 도민 보호를 위한 대응 전략을 제시했다. 국립재난안전연구원 오한길 연구원은 EMP 공격에 대비하기 위한 정부와 지자체의 대응체계 개선방안을 제시했다.





경기도는 이날 회의를 시작으로 내년 3월에는 EMP를 주제로 한 안보 포럼을 열어 공론화에 나선다는 계획이다. 도는 내년 8월에는 을지연습과 병행한 전시현안토의를 통해 대응 계획을 구체화하고 이를 전시대비계획인 충무계획에 반영한다는 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

